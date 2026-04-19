Manfredonia Viale Padre Pio | Lavori in corso o eterni?

Da circa un mese, un cantiere su viale Padre Pio a Manfredonia sta causando disagi alla circolazione, con uno scavo iniziato verso metà marzo. La durata dei lavori è diventata oggetto di discussione tra residenti e passanti, alcuni chiedendosi se si tratti di interventi temporanei o di una sistemazione prolungata. La strada rimane interrotta in alcune parti, mentre i lavori sembrano procedere lentamente.

🛑 Manfredonia 19 aprile 2026🚧 VIALE PADRE PIO: “LAVORI IN CORSO”. O FORSE ETERNI? 👉Uno scavo su viale Padre Pio, avviato indicativamente intorno al 2223 marzo, che da quasi un mese sta creando non pochi disagi alla circolazione stradale.Comprendendo che possano esserci state difficoltà tecniche, è però evidente come i tempi si stiano prolungando oltre il ragionevole, con ripercussioni su cittadini, residenti e automobilisti. La domanda è semplice:👉 quando verranno completati questi lavori? Perché, ad oggi, più che “lavori in corso” sembra di trovarsi davanti a un lavoro eterno (RIP. si spera di no!).Confido, come sempre, nell’attenzione delle istituzioni competenti e in un rapido intervento per il ripristino della normale viabilità.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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