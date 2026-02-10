Viale Cossetti lavori in corso | come cambiano viabilità e mercato

Lavori in corso in viale Cossetti e piazzetta dei Domenicani. Le strade sono chiuse al traffico e il mercato si sposta in altre zone. I lavori prevedono il rifacimento dei marciapiedi, l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’asfaltatura della carreggiata. La viabilità cambia giorno dopo giorno, creando qualche disagio ai cittadini e ai commercianti della zona.

Continuano i lavori per in viale Cossetti e piazzetta dei Domenicani. Interventi che riguardano il rifacimento dei marciapiedi, l’abbattimento delle barriere architettoniche e infine all’asfaltatura della carreggiata. Le attività stanno portando a una serie di modifiche alla viabilità causando.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Approfondimenti su Viale Cossetti Viale Cossetti, parte il cantiere: come cambiano viabilità e mercato Lunedì 12 gennaio sono iniziati i lavori in viale Cossetti, interessando la posa di sottoservizi e il rifacimento del manto stradale. Viale Cossetti, cantieri e disagi fino all'11 maggio Fino all’11 maggio, Viale Cossetti sarà interessato da lavori di ristrutturazione, che comportano inevitabili disagi alla viabilità e alla ricerca di parcheggio nel centro città. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Viale Cossetti Argomenti discussi: Viale Cossetti, lavori in corso: come cambiano viabilità e mercato; CS Lavori in viale Cossetti e mercato cittadino; Negozio bloccato dal cantiere, ingressi 'chiusi' dalle transenne: viale Cossetti nella bufera. Negozio bloccato dal cantiere, ingressi 'chiusi' dalle transenne: viale Cossetti nella buferaPORDENONE - Il cantiere di viale Cossetti prosegue il suo cammino verso la riqualificazione del manto stradale, ma l'avanzamento dei lavori porta con sé le prime ... ilgazzettino.it Viale Cossetti, operai in cantiere anche il weekend per ridurre i tempi: «Lavori indispensabili per un rinnovamento delle infrastrutture»PORDENONE - Proseguono i lavori di riqualificazione stradale in viale Cossetti. L'intervento predisposto dall'Amministrazione comunale porterà al rifacimento dei marciapiedi, all'abbattimento delle ... ilgazzettino.it PORDENONE . Riceviamo e postiamo: GEA oggi per il Carnevale presente in Viale Martelli, Viale Dante , Viale Cossetti e Piazza XX settembre poi di nuovo Viale Martelli lato Tribunale. Mezz’ora fa erano ancora in viale Martelli .. finiranno alle 20 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.