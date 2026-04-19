Un nuovo provvedimento prevede la sospensione dei telegiornali di Stato con l’obiettivo di favorire una “disintossicazione” dall’informazione. Questa decisione si inserisce in un quadro più ampio di gestione della comunicazione pubblica, che coinvolge anche altri esempi di interventi simili. In passato, molte autorità hanno adottato misure per modificare o limitare la diffusione delle notizie ufficiali, sostenendo che si tratti di strategie per migliorare la qualità dell’informazione.

Ormai tutti lo sanno, l’informazione è diventata comunicazione di potere, un sistema mediatico che i leader illiberali – di ieri e di oggi – hanno costruito per trasformare le notizie in un’arma. L’esempio più recente e fragoroso arriva dall’Ungheria, dove il nuovo primo ministro eletto, Peter Magyar, ha annunciato una scelta drastica: spegnerà i telegiornali di Stato appena formerà il governo. Non si tratta di una censura, dice, ma di una disintossicazione. Per anni, quei microfoni e quelle telecamere hanno diffuso paura e menzogne, lavorando esclusivamente per tenere al potere Viktor Orbán. Ma è giusto abolire i telegiornali e i...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Magyar spegnerà i tg di Stato per ‘disintossicazione’: una nuova arma? Mi viene in mente un altro esempio

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