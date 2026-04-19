Maccio Capatonda | La prima volta con Elisabetta Canalis in un bar Arrivò con 6 ore di ritardo e con 4 assistenti che le portavano il cane il computer il trucco e la carta da parati

Maccio Capatonda ha raccontato di un episodio avvenuto durante un primo incontro con Elisabetta Canalis in un bar, descrivendo come arrivò con sei ore di ritardo e con quattro assistenti che portavano il cane, il computer, il trucco e la carta da parati. Ha inoltre condiviso il ricordo di come, a 14 anni, la perdita dei capelli rappresentò un trauma che influì sulla sua autostima, portandolo a rimanere completamente calvo nove anni dopo.

“La calvizie a 14 anni? Fu un trauma che minò la mia autostima”. Marcello Macchia, nome d’arte Maccio Capatonda – evidentemente scelto non a caso -, racconta del suo “calvario” cominciato in piena adolescenza, quando iniziò a perdere i capelli per poi ritrovarsi nove anni dopo completamente calvo. Lo fa in una lunga intervista al Corriere della Sera, punteggiata da confidenze e ironia, parlando del rapporto conflittuale tra i suoi genitori, del ping-pong come arma antistress e del primo incontro con Elisabetta Canalis. Il trauma della calvizie. Maccio Capatonda se lo ricorda bene quando, intorno ai 14 anni, iniziò a perdere i capelli. “ Quella è una stagione importante di crescita, un momento delicato, provai inutilmente a farmeli ricrescere con strani intrugli, farmaci e pillole”, rivela.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maccio Capatonda: “La prima volta con Elisabetta Canalis in un bar. Arrivò con 6 ore di ritardo e con 4 assistenti che le portavano il cane, il computer, il trucco e la carta da parati” Notizie correlate Leggi anche: Elisabetta Canalis volta pagina: con Alvise Rigo è già finita GialappaShow riparte stasera su TV8 e Sky Uno con Jovanotti e Maccio CapatondaNuova edizione tra grandi ritorni e personaggi inediti, con ospiti e sketch sempre più centrali. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Maccio Capatonda: Un trauma perdere i capelli già a 14 anni. Vado ai ritiri spirituali dove non si usa il telefono; Maccio Capatonda a Biennale Tecnologia: Quando il digitale dilagò mi sentivo libero, oggi non più; Matilda De Angelis co-conduttrice di ‘GialappaShow’ con Mago Forest; Jake La Furia co-conduttore al GialappaShow: ospiti Jovanotti, Lastrico e Motta. Maccio Capatonda: «Un trauma perdere i capelli a 14 anni, provai a farmeli ricrescere. I miei? Dopo una vita insieme si odiano ancora»Marcello Macchia, in arte Maccio Capatonda, 47 anni, nato a Vasto e cresciuto a Chieti, si racconta in un’intervista al Corriere ... msn.com Maccio Capatonda: «Un trauma perdere i capelli già a 14 anni. Vado ai ritiri spirituali dove non si usa il telefono»L'attore: «Scoprii i film grazie a Michael J. Fox da bambino gli scrissi e mi rispose. Contro lo stress gioco a ping pong insieme a Lillo e Pietro Sermonti» ... corriere.it Maccio Capatonda sta per arrivare.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... - facebook.com facebook