Ma la casa resta un valore per i ragazzi italiani?

Da quotidiano.net 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente analisi condotta dal presidente del Centro studi Fiaip esamina il rapporto dei giovani italiani con la casa. I dati raccolti mostrano come, nonostante le difficoltà economiche, l’abitazione continui a rappresentare un obiettivo importante per molte generazioni. Lo studio analizza le preferenze e le aspettative dei ragazzi rispetto al proprio futuro abitativo, offrendo un quadro aggiornato sulle tendenze nel settore immobiliare giovanile.

L'analisi di Leonardo Piccoli, presidente Centro studi Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali).🔗 Leggi su Quotidiano.net

ma la casa resta un valore per i ragazzi italiani
© Quotidiano.net - Ma la casa resta un valore per i ragazzi italiani?

SARA INCINTA VIENE SPINTA DALLA FIDANZATA DEL SUO EX RAGAZZO! ILARY E NICOLE LA DIFENDONO!

Video SARA INCINTA VIENE SPINTA DALLA FIDANZATA DEL SUO EX RAGAZZO! ILARY E NICOLE LA DIFENDONO!

Notizie correlate

Reddito medio in rialzo, ma 1 su 5 italiani resta poveroUn italiano su cinque si trova in una condizione di vulnerabilità economica, nonostante i segnali di lieve miglioramento nel 2025.

Italiani meno spreconi, ma lo spreco resta un’emergenza da 7 miliardi di euroMigliora il comportamento delle famiglie, ma il Paese è ancora lontano dall’obiettivo Onu 2030 Gli italiani migliorano nella lotta allo spreco...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Agevolazione prima casa per residenti all’estero: requisiti, novità 2023 e interpello 312 2025; Casa inaccessibile: resta un imperativo recuperare il patrimonio esistente; Elezioni, Penazzi si chiama fuori : Ma l’Autodromo resta casa mia; Geopolitica e mercati, Vedda (DWS): Volatilità elevata ma lo scenario resta costruttivo.

La Fiorentina cerca a Como i punti per salvarsi. La Nazione: Ma Gud resta a casaLa Fiorentina cerca a Como i punti per salvarsi. Gud resta a casa scrive quest'oggi La Nazione (ediz. Firenze) in prima pagina. Carattere e determinazione per strappare un risultato non solo di ... tuttomercatoweb.com

ma la casa restaPremier: il Manchester Utd perde in casa contro il Leeds ma resta terzo(ANSA) - ROMA, 13 APR - Il Manchester United perde 2-1 in casa contro il Leeds ma mantiene comunque il terzo posto in Premier League al termine della 32a giornata. Con la sua prima vittoria in campion ... msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.