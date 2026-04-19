Ma la casa resta un valore per i ragazzi italiani?
Una recente analisi condotta dal presidente del Centro studi Fiaip esamina il rapporto dei giovani italiani con la casa. I dati raccolti mostrano come, nonostante le difficoltà economiche, l’abitazione continui a rappresentare un obiettivo importante per molte generazioni. Lo studio analizza le preferenze e le aspettative dei ragazzi rispetto al proprio futuro abitativo, offrendo un quadro aggiornato sulle tendenze nel settore immobiliare giovanile.
L'analisi di Leonardo Piccoli, presidente Centro studi Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali).🔗 Leggi su Quotidiano.net
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