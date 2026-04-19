Il circolo del Partito Democratico di Elpidio a Mare ha commentato i lavori di manutenzione sul lungomare, evidenziando che si tratta della terza estate consecutiva in cui alcuni interventi non vengono completati. Pur riconoscendo la necessità di interventi di manutenzione, il circolo ha sottolineato che non si può comunque considerare questa situazione come segnale di una città pronta. La questione riguarda le opere di arredo urbano ancora incomplete.

Benvengano gli interventi di manutenzione sul lungomare ma "non possiamo accettare – afferma il circolo Pd elpidiense – che, ancora una volta, si provi a far passare qualche intervento di arredo urbano come prova di ‘città pronta’. Di fatto, meno di due settimane prima di uno degli eventi clou della nostra città, il Festival del 1 Maggio ". Oltre a questo, per il Pd c’è qualcosa di più importante: "Questa rischia di essere la terza estate consecutiva in cui Porto Sant’Elpidio si presenta con lavori avviati e non conclusi. Cantieri che si trascinano, zone ‘a metà’, carenza di parcheggi che sono di fondamentale importanza durante un evento come quello del Primo Maggio e disagi per cittadini e attività".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lungomare, il Pd: "Per la terza estate lavori non conclusi"

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