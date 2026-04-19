Luca Carboni boato di applausi all’Unipol Arena | Sono commosso bellissimo tornare nella mia città

Durante un concerto all’Unipol Arena, un artista ha ricevuto un lungo applauso e ha dichiarato di essere molto emozionato nel tornare nella sua città. Ha affermato di sentirsi parte di un grande gruppo di persone, definendosi uno di loro, e ha espresso il suo piacere nel ripetere questa esperienza nella sua città natale. La serata si è conclusa con un grande entusiasmo dal pubblico presente.

Bologna, 19 aprile 2026 – “Siamo 100 milioni di cuori, 100 milioni di matti. Sono commosso, è bellissimo essere tornati per la seconda volta nella mia città”. Luca Carboni sale sul palco dell’Unipol Arena sold-out accolto da un boato di applausi e un piccolo dono dal cielo, lo spettacolo dipinto dal doppio arcobaleno comparso poco prima del concerto. La musica si apre sulle note di Primavera. “La primavera è rinascita. C’è una Pasqua dentro di me”. Il tour celebra la rinascita dell’artista dopo la malattia. Il tour 'Rio Ari O tour' celebra infatti la rinascita dell'artista dopo la malattia. Alle sue spalle si alternano i suoi disegni. Donne, portici, cieli stellati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luca Carboni, boato di applausi all’Unipol Arena: “Sono commosso, bellissimo tornare nella mia città” Notizie correlate Luca Carboni, ritorno da re: l’Unipol Arena ai suoi piedi. “Bologna, finalmente”Bologna, 25 gennaio 2026 – “Primavera, bisogno di leggerezza, vita, leggero e vagante, un giorno di aprile col pallone, l’amore che arriva, è... Leggi anche: Luca Carboni celebra i 40 anni di carriera con “Rio Ari O Live” all'Arena del Mare Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Luca Carboni, boato di applausi all’Unipol Arena: Sono commosso, bellissimo tornare nella mia città. Luca Carboni, boato di applausi all’Unipol Arena: Sono commosso, bellissimo tornare nella mia cittàIl cantante in concerto a Bologna per la seconda volta durante il tour ‘Rio Ari O tour' che celebra la rinascita dell'artista dopo la malattia. Abbracci e sorrisi con il pubblico ... msn.com Elisa, Luca Carboni e l’aneddoto della sua vita a Bologna: Le mani sulla terra di San Luca prima di suonareBologna, 12 novembre 2025 – Elisa sul palco del Forum con Luca Carboni, Cesare Cremonini e Jovanotti. Elisa che, in preda a un’emozione indescrivibile omaggia l’artista che è tornato sul palco dopo ... ilrestodelcarlino.it