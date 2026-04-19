Una scrittrice olandese di 39 anni ha visto il suo romanzo d’esordio, pubblicato da un’editrice italiana, candidarsi al Premio Strega Europeo 2026. Il libro, intitolato

La fresca candidatura al Premio Strega Europeo 2026 di Estranea (Garzanti) consacra anche in Italia il debutto della scrittrice 39enne olandese Yael van der Wouden. Già vincitrice del Women’s Prize for Fiction, l’autrice riesce a scardinare – per assurdo – al pari con grazia e con ferocia i miti della memoria post-bellica europea. Ambientato nell’Olanda dei primi ’60, il romanzo tra thriller psicologico e gotico domestico esplora un “rimosso” collettivo: la complicità civile nella spoliazione dei beni ebraici. La protagonista, Isabel, vive in una dimora testimone muta di una violentissima espropriazione non solo fisica (casa, oggetti) ma esistenziale, della cui gravità ella per prima pare non essere cosciente.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’orrore nascosto nell’ordine borghese. Se la Shoah è un rimosso collettivo

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