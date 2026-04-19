Il pilota americano Logan Sargeant debutterà questo fine settimana nel campionato mondiale di resistenza ad Imola, gareggiando con la Proton Competition nella categoria LMGT3. Questa partecipazione segna il suo ingresso in una nuova disciplina dopo aver corso in Formula 1. La sua sfida principale sarà contro le auto della Mustang, che rappresentano un riferimento nel settore. La gara si svolgerà sulla pista emiliana, con Sargeant al volante di una vettura del team Proton Competition.

Il pilota americano Logan Sargeant fa il suo debutto nel campionato mondiale di resistenza questo fine settimana ad Imola, impegnato con la Proton Competition nella categoria LMGT3. L’ex pilota della Williams, che ha concluso la sua esperienza in Formula 1 a metà della stagione 2024 cedendo il posto a Franco Colapinto, sta affrontando una nuova fase della carriera professionale alla guida della Ford Mustang numero 88, condividendo l’abitacolo con Stefano Gattuso e Giammarco Levorato. L’evoluzione tecnica tra IndyCar e le nuove sfide GT3. Dopo aver sperimentato vetture ad alta deportanza come quelle utilizzate nelle competizioni IndyCar e nella classe LMP2 di IMSA, Sargeant si trova ora a confrontarsi con una macchina dalle caratteristiche radicalmente diverse.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Logan Sargeant sfida la Mustang: il nuovo inizio di un ex F1

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