' Blues people' sul palco in scena il nuovo progetto di Logan Richardson

Sabato sera il Torrione ha ospitato Logan Richardson con il suo nuovo progetto ‘Blues people’. Il musicista ha portato sul palco un jazz intenso e personale, coinvolgendo il pubblico con un sound che unisce esperienza e creatività. Richardson, noto per le sue collaborazioni di spicco, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di emozionare con un linguaggio musicale maturo e diretto.

Sabato 14 alle 21.30, Logan Richardson sale sul palco del Torrione con il progetto 'Blues people'. Richardson è una delle voci più personali del jazz contemporaneo, forte di importanti collaborazioni e di un linguaggio espressivo maturo. Lo dimostrano le esperienze a fianco di Pat Metheny, Gerald Clayton, Ambrose Akinmusire, Nasheet Waits e i numerosi album a suo nome. Questo suo ultimo progetto si muove lungo una linea di confine fluida tra jazz, blues, soul e avanguardia, mantenendo sempre una profonda urgenza espressiva. Ne nasce un dialogo profondo tra tradizione e sperimentazione, in cui il blues diventa linguaggio universale.

