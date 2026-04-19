L' odissea degli assegni di cura ritardi fino a due anni | Colpe amministrative ricadono sui più fragili

Da diversi mesi, molte famiglie del territorio segnalano ritardi nei pagamenti degli assegni di cura relativi agli anni 2024 e 2025. Alcuni di questi assegni risultano ancora non erogati, con ritardi che arrivano fino a due anni. La situazione sembra essere causata da errori e disguidi amministrativi, che stanno mettendo in difficoltà le persone più fragili e le loro famiglie. La questione ha suscitato preoccupazione tra le associazioni di tutela dei cittadini.