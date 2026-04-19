L' odissea degli assegni di cura ritardi fino a due anni | Colpe amministrative ricadono sui più fragili
Da diversi mesi, molte famiglie del territorio segnalano ritardi nei pagamenti degli assegni di cura relativi agli anni 2024 e 2025. Alcuni di questi assegni risultano ancora non erogati, con ritardi che arrivano fino a due anni. La situazione sembra essere causata da errori e disguidi amministrativi, che stanno mettendo in difficoltà le persone più fragili e le loro famiglie. La questione ha suscitato preoccupazione tra le associazioni di tutela dei cittadini.
“Da mesi numerose famiglie del territorio attendono il pagamento degli assegni di cura relativi agli anni 2024 e 2025. Si tratta di un ritardo grave e incomprensibile, soprattutto alla luce del fatto che le risorse risultano già trasferite dalla Regione Campania". Lo dichiara Maurizio Del Rosso.🔗 Leggi su Casertanews.it
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