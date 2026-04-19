Il regista francese Ozon riesce in un’impresa impossibile: rendere cinematografico un romanzo della letteratura francese che sembra, per alcuni versi, respingere il cinema, poiché ci troviamo di fronte a un protagonista senza obiettivi e soprattutto quasi privo di eventi. Lo Straniero di Ozon si presenta come un viaggio ipnotico dentro la mente di un protagonista che sembra vivere in una sospensione emotiva permanente. La sua apparente indifferenza non è solo un tratto caratteriale: è la chiave di lettura dell’intera opera, il punto in cui psicologia, filosofia e linguaggio cinematografico si intrecciano fino a diventare un’unica, perturbante visione.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Lo straniero”, il film che racconta l’enigma dell’uomo senza emozioni tra Freud e Camus

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