Lo hanno preso a calci e pugni per un minuto rischia di perdere un testicolo | i compagni di cella lo aggrediscono e riprendono tutto con il cellulare

Un detenuto nel carcere di HMP Berwyn nel Galles del Nord, condannato per aver ferito gravemente un neonato, è stato aggredito da quattro compagni di cella. L'aggressione è durata circa un minuto, durante il quale l'uomo è stato preso a calci e pugni. I fatti sono stati ripresi con un cellulare dai presenti, e l’infortunio potrebbe portare alla perdita di un testicolo.

Un detenuto del carcere di HMP Berwyn, nel Galles del Nord, condannato per aver gravemente ferito un neonato, rischia di perdere un testicolo dopo essere stato aggredito da quattro compagni di cella. Qasim Afzal, questo il suo nome, è stato oggetto di aggressione nella sua cella nel carcere di Wrexham, e gli aggressori hanno filmato il pestaggio con un telefono cellulare. La Corte della Corona di Caernarfon ha appreso che l’aggressione è stata così violenta che uno dei testicoli della vittima è “necrotizzato” e potrebbe dover essere asportato chirurgicamente. I fatti risalgono al febbraio 2024, si legge su The Mirror, e sono avvenuti in risposta al fatto che Afzal avesse aggredito e ferito un neonato di quattro mesi, ha dichiarato il giudice Timothy Petts.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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