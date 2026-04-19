Livorno trionfa ai PA Awards 2026 Effetto Venezia è il miglior evento d' Italia | Profondo orgoglio per la nostra comunità
Livorno e la Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea hanno ottenuto un riconoscimento ai PA Awards 2026, premi dedicati agli eventi turistico-culturali organizzati dalle amministrazioni pubbliche italiane. La città si è aggiudicata il titolo di miglior evento d’Italia con Effetto Venezia, un riconoscimento che ha suscitato grande soddisfazione tra gli abitanti e le istituzioni locali. La cerimonia di premiazione si è svolta questa settimana, attirando l’attenzione nazionale.
Straordinario successo per la città di Livorno e per la Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea ai PA Awards 2026, i premi dedicati agli eventi di carattere turistico-culturale realizzati dalle pubbliche amministrazioni italiane. Nella cerimonia andata in scena venerdì 17 aprile al Centro.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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