Livorno trionfa ai PA Awards 2026 Effetto Venezia è il miglior evento d' Italia | Profondo orgoglio per la nostra comunità

Livorno e la Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea hanno ottenuto un riconoscimento ai PA Awards 2026, premi dedicati agli eventi turistico-culturali organizzati dalle amministrazioni pubbliche italiane. La città si è aggiudicata il titolo di miglior evento d’Italia con Effetto Venezia, un riconoscimento che ha suscitato grande soddisfazione tra gli abitanti e le istituzioni locali. La cerimonia di premiazione si è svolta questa settimana, attirando l’attenzione nazionale.