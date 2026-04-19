Livorno trionfa ai PA Awards 2026 Effetto Venezia è il miglior evento d' Italia | Profondo orgoglio per la nostra comunità

Livorno si aggiudica il premio come miglior evento d’Italia ai PA Awards 2026, riconoscimento che celebra le iniziative turistiche e culturali promosse dalle amministrazioni pubbliche. La vittoria coinvolge anche la Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea, che ha contribuito all’organizzazione di Effetto Venezia, manifestazione che ha riscosso grande successo nella città. La premiazione segna un riconoscimento ufficiale per l’impegno della comunità locale nel settore culturale e turistico.

Straordinario successo per la città di Livorno e per la Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea ai PA Awards 2026, i premi dedicati agli eventi di carattere turistico-culturale realizzati dalle pubbliche amministrazioni italiane. Nella cerimonia andata in scena venerdì 17 aprile al Centro.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Grammy Awards 2026, tutti i vincitori: “Mayhem” di Lady Gaga è l’album dell’anno, Billie Eilish trionfa come miglior canzoneQuesta notte, a partire dalle due (ora italiana), è andata in onda presso la Crypto. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Livorno trionfa ai PA Awards 2026: Effetto Venezia è il miglior evento assoluto d’Italia; Livorno ai PA Awards, vince con Effetto Venezia; Livorno trionfa ai PA Awards 2026: Effetto Venezia è 'Best of the Best'; Tra il Borgo di Lari e il Parco fluviale de La Rotta torna Collinarea. A Effetto Venezia l’Oscar del miglior evento d’Italia: Livorno trionfa ai Pa AwardsLIVORNO Effetto Venezia è il miglior evento assoluto d’Italia. Premiate anche la Notte Bianca dello Sport e Straborgo. Livorno trionfa ai Pa Awards 2026. Successo per la Fondazione Lem che ha ... msn.com Livorno, «Effetto Venezia» dà voce alle donneDare voce alle donne, alla loro creatività, al loro coraggio. Questa la mission dell’edizione 2025 di Effetto Venezia, la kermesse internazionale giunta che si svolge nella città di Livorno da ben ... corrierefiorentino.corriere.it Non abbiamo fatto in tempo a gioire per il premio riconosciuto a "Effetto Venezia" di Livorno come miglior Festival dell'estate italiana che subito siamo stati raggiunti da una notizia: il ministro Giuli ha annunciato tagli ad alcuni grandi festival. Sia chiaro, li festiva facebook Livorno trionfa ai “PA Awards 2026”: “Effetto Venezia” è il miglior evento assoluto d’Italia #livorno #eventilivorno x.com