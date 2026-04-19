Un professionista livornese con un passato alla Libertas e attualmente a Caserta è al centro delle discussioni tra gli addetti ai lavori. La sua candidatura sembra essere una delle opzioni principali per il ruolo di direttore sportivo in una squadra di serie C, in vista della possibile successione di un altro dirigente. La voce si diffonde tra gli addetti ai lavori, alimentando indiscrezioni sul futuro del ruolo.

E se il futuro direttore sportivo dell’Adamant arrivasse proprio da Caserta, la rivale di oggi degli estensi? La voce gira da un po’ tra gli addetti ai lavori, e la riportiamo come tale, visto che il profilo pare interessare parecchio. Potrebbe essere infatti il 60enne Gianluca Mannucchi, livornese, il successore di Andrea Pulidori scelto da Riccardo Maiarelli una volta che la salvezza (e qui tutti gli scongiuri sono doverosi), sarà messa in cassaforte. Mannucchi è uomo di sport a tutto tondo, ha maturato diverse esperienze come atleta, tecnico, dirigente sportivo e d’azienda. Al di fuori dell’ambito sportivo, dal 1995 al 2016 è stato direttore amministrativo di un’azienda.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Livornese, ha lavorato alla Libertas e ora è proprio a Caserta. Il dirigente Gianluca Mannucchi prima scelta per il dopo Pulidori

Notizie correlate

Lutto per Gianluca Grignani, lacrime proprio alla vigilia di SanremoA pochi giorni da un ritorno atteso e carico di significati, per Gianluca Grignani il tempo sembra essersi improvvisamente fermato.

Leggi anche: La sibillina scelta di Mediaset dopo il caso Signorini. A condurre piazzano Ilary Blasi che diede il benservito a Corona proprio in quel format