La sibillina scelta di Mediaset dopo il caso Signorini A condurre piazzano Ilary Blasi che diede il benservito a Corona proprio in quel format

Questa mattina Mediaset ha annunciato il nuovo conduttore di Pomeriggio 5, lasciando tutti sorpresi. La scelta è caduta su Ilary Blasi, che già aveva diretto il programma in passato. La conduttrice ha deciso di mettere fine alla presenza di Corona in trasmissione, dicendo chiaramente: «Non vieni qua a casa mia a fare il tuo show. Perché lo show quando inizia e quando finisce lo decido io». La decisione ha fatto discutere, lasciando in attesa di capire come si svilupperanno le prossime puntate.

«Non vieni qua a casa mia a fare il tuo show. Perché lo show quando inizia e quando finisce lo decido io. E ti ho detto tutto. E quello che sei lo ha capito tutta Italia. Chiudete il collegamento. Buona vita, Fabrizio ». Questa è una frase cult della tv italiana. A pronunciarla fu Ilary Blasi conduttrice nel 2018 del Gf Vip. Dall’altra parte in collegamento c’era Fabrizio Corona, al tempo fidanzato con una delle concorrenti, Silvia Provvedi. Corona era frizzantino anche allora. E lì, in piena diretta, parlò di presunti tradimenti di Totti nei confronti dell’allora moglie e conduttrice. Punzecchiato, a onor del vero, dalla stessa Blasi che voleva affrontarlo perché reo di aver sollevato presunte polemiche sulla sua comparsata nello show.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Signorini Pomeriggio5 Il Grande Fratello si farà: Ilary Blasi torna e prende il posto di Alfonso Signorini. Mediaset promette: “Approccio nuovo nel rispetto dell’identità del format” Dopo settimane di incertezza, arriva la conferma: il Grande Fratello si farà di nuovo. Il Gf Vip non si farà, Mediaset blocca la trattativa con Ilary Blasi. Cosa c'entra Corona Mediaset ha deciso di interrompere le trattative per il Grande Fratello Vip 2026, escludendo la partecipazione di Ilary Blasi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Signorini Pomeriggio5 La sibillina scelta di Mediaset dopo il caso Signorini. A condurre piazzano Ilary Blasi che diede il benservito a Corona proprio in quel formatStorico il diverbio tra la conduttrice e l'ex re dei paparazzi proprio nel programma che ora torna a condurre. E intanto alla procura di Milano l'ex manager di Medugno non parla ai pm ... open.online Il Grande Fratello si farà, nonostante Corona, i suoi veleni e le sue accuse (tutte da dimostrare). Mediaset ha deciso che il reality tornerà intorno a metà marzo su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. Come spiega una nota «la prossima sarà un’edizione r - facebook.com facebook Il Grande Fratello si farà: lo condurrà Ilary Blasi e durerà sei settimane. Tutte le novità x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.