Liquid Glass WhatsApp si fa trasparente | ecco perché la tastiera sembra galleggiare sullo schermo

WhatsApp ha introdotto una nuova funzione chiamata Liquid Glass, nota anche come Vetro Liquido, che rende la tastiera visibile come se fosse trasparente e sembra galleggiare sullo schermo. Questa novità è ora disponibile per un numero più ampio di utenti rispetto al passato. La funzionalità crea un effetto visivo che permette di vedere lo sfondo attraverso la tastiera, offrendo un aspetto più pulito e moderno all’app di messaggistica.

WhatsApp sta finalmente estendendo a un numero significativamente maggiore di utenti quello che gli addetti ai lavori chiamano Liquid Glass, ovvero Vetro Liquido. Si tratta di un rinnovamento estetico profondo che non è solo una questione di colori o icone leggermente modificate, ma di un cambio radicale nel linguaggio visivo dell’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo. E no, non è un aggiornamento che passa inosservato: quando arriva sul tuo iPhone, te ne accorgi immediatamente. Il Liquid Glass è il design language introdotto da Apple con iOS 26, pensato per portare pulizia visiva, profondità stratificata ed effetti di trasparenza che rendono l’interfaccia più leggera, quasi eterea.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Liquid Glass, WhatsApp si fa trasparente: ecco perché la tastiera sembra galleggiare sullo schermo Notizie correlate WhatsApp si rinnova: ecco il nuovo stile Liquid Glass su iPhoneLa nuova interfaccia di WhatsApp per iPhone entra in una fase sempre più avanzata di distribuzione. WhatsApp rivoluziona i vocali: arriva il nuovo player “Liquid Glass” e cambia tuttoWhatsApp continua a rinnovarsi e questa volta punta a migliorare uno degli strumenti più usati dell’app: i messaggi vocali. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: WhatsApp introduce il design Liquid Glass: ecco cosa cambia, e per chi; Volete il Liquid Glass su WhatsApp? La nuova interfaccia sta arrivando gradualmente su tutti i dispositivi iOS; WhatsApp ha iniziato a distribuire la nuova interfaccia in stile Liquid Glass Design; WhatsApp, è arrivato il design Liquid Glass: per molti, non ancora per tutti. Volete il Liquid Glass su WhatsApp? La nuova interfaccia sta arrivando gradualmente su tutti i dispositivi iOSDopo diversi test e una disponibilità inizialmente limitata, il design 'Liquid Glass' di WhatsApp viene ora distribuito gradualmente su un numero sempre maggiore di dispositivi iOS. multiplayer.it Il Liquid Glass irrompe su WhatsApp: cambia tutto con la nuova graficaWhatsApp per iPhone sta dando sempre più spazio al Liquid Glass: tante novità grafiche con l'ultimo aggiornamento disponibile su iOS. telefonino.net Liquid Glass in Pixelmator Pro è (per ora) un’esclusiva di Creator Studio facebook