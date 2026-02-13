masterchef italia colpo di scena a un passo dalla finale

MasterChef Italia ha vissuto un momento sorprendente prima della finale, provocato da un'eliminazione inaspettata. I concorrenti si sono trovati a dover affrontare una prova difficile che ha cambiato gli equilibri del gruppo. L’attenzione si concentra ora sulla sfida decisiva, con i cuochi pronti a dare il massimo per conquistare il titolo. La tensione cresce, e i telespettatori attendono con trepidazione l’ultimo episodio della stagione.

Manca poco per l’ultimo atto. A poche prove dalla Finale, la serata di ieri di MasterChef Italia ha rappresentato un vero spartiacque in questo rush conclusivo, ormai sempre più elettrizzante. Dopo una Mystery Box che ha riportato in Masterclass la vincitrice in carica Anna Zhang, un Invention Test con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli di nuovo in giacca da chef per una spettacolare cucinata a sei mani, e uno Skill Test guidato dallo chef tristellato Ángel León dedicato alle innovazioni della gastronomia marina, il verdetto finale ha spiazzato tutti: eliminato Matteo “Dottor” Lee, 27enne di origini cinesi nato e cresciuto a Bologna, oggi attivo nel settore degli investimenti online. 🔗 Leggi su 361magazine.com

