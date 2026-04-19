Lezioni su ‘Identità e Islam’ al Fermi haters contro il preside | Licenziatelo in tronco

A Modena, alcuni studenti hanno rivolto insulti e minacce al preside durante una lezione su ‘Identità e Islam’ al liceo Fermi. Tra i commenti più pesanti, alcuni hanno detto di volerlo licenziare immediatamente e di desiderare l’intervento degli ispettori ministeriali. Altri hanno usato espressioni offensive contro il dirigente scolastico e i suoi studenti, alcuni dei quali sono di origine musulmana.

Modena, 19 aprile 2026 – Se non gli augurano di essere “licenziato in tronco” con successivo invio degli ispettori ministeriali a scuola, lo invitano con espressioni irriferibili ad andarsene “insieme ai tuoi amici beduini”. Insulti e attacchi social al dirigente scolastico Gennaro Scotto di Ciccariello mentre all’istituto tecnico industriale ‘Enrico Fermi’ si tenevano due ore di lezione nelle rispettive sedi di via Strada Formigina e via Luosi su ‘Identità e fede islamica’ con la partecipazione del referente della comunità islamica Hicham Ouchim, rappresentante dell’Ucoii. https:www.ilrestodelcarlino.itmodenacronacaidentita-e-fede-islamica-al-a1054b43 Appuntamento preso di mira da Lega e Fratelli d’Italia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lezioni su ‘Identità e Islam’ al Fermi, haters contro il preside: “Licenziatelo in tronco” Notizie correlate Islam a scuola, il caso Modena: incontro al Fermi e interrogazione di FdIRoma, 17 apr – All’ITIS “Enrico Fermi” di Modena è stato organizzato per sabato 18 aprile un incontro dal titolo “Identità e fede islamica”, rivolto... Leggi anche: Occupazione al Tenca, sei ragazzi sospesi (solo dalle lezioni). Il preside duro: “Segnale anche agli adulti” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Identità Future: la libertà di pensare. Il programma del congresso che guarda al futuro; CTB Lezioni d'Europa 2026; Federico Campagna, indagare i vinti della storia per ripartire; Calendario scolastico Sicilia 2026/2027: avvio il 15 settembre, lezioni fino al 10 giugno. 15 maggio giornata dell'autonomia. Come proteggere i propri dati online? Come usare l’AI? Le lezioni di tecnologia e la lettura del giornale di CampBus 2025Perché un giornale ha un costo mentre i social media sono gratis? La domanda viene rivolta agli studenti durante la lettura mattutina dei giornali di CampBus, il progetto del Corriere della Sera che ... corriere.it Sicurezza digitale, identità online e competitività: trend 2026 per PMI e professionistiIl rapporto tra imprese, professionisti e tecnologie si sta ridefinendo in base ai grandi cambiamenti che coinvolgono la sicurezza digitale e l’identità online, in continua evoluzione. Il 2025, in ... pmi.it Prime date ufficiali del calendario scolastico 2026/2027. L'avvio delle lezioni, festività nazionali e differenze tra le Regioni italiane facebook Il FMI torna a fare lezioni all’Italia, invitandoci a non tagliare le accise e di conseguenza a non sostenere famiglie e imprese di fronte al caro energia. Chi vive nei palazzi della finanza internazionale dovrebbe avere il coraggio di toccare con mano le difficol x.com