Leda fa girare la testa a Stefano e diventa la nuova assistente di Roberta

Leda fa innamorare Stefano e diventa la nuova assistente di Roberta. Questa sera, su Rai 1 alle 21.30, va in onda la seconda puntata della serie con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice. La serie, ambientata a Sorrento, vede come protagonista Roberta Valente, notaia molto conosciuta. Gli attori principali sono noti per aver recitato in altre serie di successo come Il Commissario Ricciardi e Imma Tataranni.

R oberta Valente, la notaia più famosa di Sorrento, torna questa sera su Rai 1 (alle 21.30) con la seconda puntata della serie interpretata da Maria Vera Ratti e Alessio Lapice, gli attori noti per Il Commissario Ricciardi e Imma Tataranni. Qui sono fidanzati e sono alle prese con i preparativi del loro matrimonio. Ma non sembrano andare per il verso giusto: Stefano ha mille dubbi, soprattutto dopo aver conosciuto Leda. Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Controllo, amore e verità nascoste: tutto su “Roberta Valente, notaio in Sorrento” Leda nel frattempo rischia di rimanere senza lavoro quando i proprietari del BarraCuba decidono di vendere il locale per trasferirsi in Provenza.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Leda fa girare la testa a Stefano e diventa la nuova assistente di Roberta Notizie correlate Leggi anche: “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, intervista a Erasmo Genzini: “A Vito invidio la sua bontà d’animo. Leda rappresenta il passato, l’incontro con Roberta cambierà il suo approccio nei confronti degli altri e di se stesso”