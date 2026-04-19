Le ‘rivelazioni celesti’ di Santa Brigida e l’austero viaggio verso il Gargano

Qualche tempo fa è stato inviato un testo che collegava le visioni di Santa Brigida a un viaggio verso il Gargano. Nel documento si faceva riferimento a presunte rivelazioni celesti della santa svedese e a un percorso spirituale che avrebbe portato in questa regione italiana, senza però specificare dettagli o fonti ufficiali. L’invito alla lettura si concentrava su un collegamento tra eventi religiosi e un viaggio caratterizzato da atmosfere austeri.

LE ‘RIVELAZIONI CELESTI’ DI SANTA BRIGIDA E L’AUSTERO VIAGGIO VERSO IL GARGANO. Un paio di mesi fa abbiamo ricevuto un invito alla lettura di uno scritto intrigante, che metteva in relazione la figura di Santa Brigida e il Gargano. Il Promontorio, soprattutto in epoca medievale, ha rappresentato per molti personaggi di spicco un luogo di suggestione e ispirazione, a volte con modalità a dir poco viscerali e fortemente emozionali. Questo sembra emergere dallo scritto di Lorenzo Lozzi Gallo (fonte indicata alla fine del post), dove la figura di Santa Brigida si erge in tutta la sua forte e austera spiritualità. Ma vediamo nel dettaglio, soprattutto per quanto riguarda il suo pellegrinaggio verso la grotta garganica dell’Arcangelo Michele, e raccontiamo la sua storia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Le ‘rivelazioni celesti’ di Santa Brigida e l’austero viaggio verso il Gargano Le Voci dal PURGATORIO a Santa Brigida: La Rivelazione su Giudizio, Sofferenze e Intercessione Notizie correlate Celle, ripartono i cantieri al rio Santa Brigida: piano per il trafficoI cantieri per la messa in sicurezza del rio Santa Brigida a Celle Ligure ripartiranno ufficialmente il 20 aprile. Leggi anche: La magica notte di Santa Brigida e il rituale della sciarpa benedetta per avere protezione tutto l’anno