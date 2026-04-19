Nel match tra Nepi e Montevago, poche azioni degne di nota e un ritmo piuttosto blando in campo. Tra i giocatori, Bacchin si distingue come uno dei più positivi, mentre Gemello riceve un 6, con il Campobasso che segna grazie a Gargiulo, lasciando alcune occasioni non sfruttate. La partita si sviluppa senza grandi emozioni, con poche occasioni da entrambe le parti.

GEMELLO 6 Il Campobasso passa con Gargiulo, era solo, avrebbe potuto fare di più, ma sarebbe stato comunque complicato. TOZZUOLO 6 Parte centro-destra, dopo dieci minuti si piazza alla sinistra di Angella. Ottima chiusura su Magnaghi. Conclude allo scadere del primo tempo. ANGELLA 6 Una maglia dal primo minuto. Gara sufficiente. STRAMACCIONI S.V. La sua partita dura appena dieci minuti. Poi si fa ale. CALAPAI 5,5 Fuori posizione, come molti altri, in occasione del vantaggio del Campobasso. Spinge poco. MEGELAITIS 6 Il jolly di Tedesco. Cambia tre ruoli. Ci prova di testa su corner di Ladinetti. Passa a sinistra dopo 30 minuti di gioco. Terzino nella ripresa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le pagelle. Nepi-Montevago, poche scintille. Bacchin tra i più positivi

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