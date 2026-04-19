Le notizie più importanti di oggi 19 aprile 2026 a Latina e in provincia

Ecco le notizie più importanti di oggi a Latina e nella provincia. In questa giornata di domenica 19 aprile sono avvenuti diversi eventi che hanno coinvolto il territorio pontino, tra cui un incidente stradale sulla strada principale e l’apertura di una nuova struttura pubblica. Sono stati registrati anche interventi di emergenza da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, che sono intervenuti in varie zone della provincia.

Le notizie principali di oggi a Latina e nel resto della provincia. Qui un breve riepilogo di questa giornata di domenica 19 aprile attraverso il racconto dei fatti più importanti avvenuti sul territorio pontino.- Gabriele morto a 7 anni nella piscina delle terme; l'area sequestrata, analisi sul.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Le notizie più importanti di oggi 19 febbraio 2026 a Latina e in provincia Le notizie più importanti di oggi 1 aprile 2026 a Latina e in provinciaQui un riepilogo di questo mercoledì, e primo giorno del mese, attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti nel territorio pontino Le notizie... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Le notizie più importanti di oggi 9 aprile 2026 a Latina e in provincia; Le notizie più importanti di oggi 16 aprile 2026 a Latina e in provincia; CONCORSO FOTOGRAFIA CITTÀ DI LATINA: FOCUS SU FORMAZIONE E RICERCA; Le notizie più importanti di oggi 18 aprile 2026 a Latina e in provincia. Le notizie più importanti di oggi 17 aprile 2026 a Latina e in provinciaIl racconto di questa giornata attraverso i principali fatti di cronaca, attualità, politica e spettacolo che hanno riguardato la provincia pontina ... latinatoday.it LATINA, AL VIA LA DEMOLIZIONELATINA – Era stata sgomberata a fine gennaio dopo una giornata intera di trattative, precedute sentenze e decreti, oggi è cominciata la demolizione della casa di Viale Le Corbusier che per anni ha imp ... radioluna.it Tre parti gemellari in 24 ore all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, un record che conferma l'elevato livello assistenziale del punto nascita del Dea di II livello e la qualità del lavoro dell'equipe di Ostetricia, Neonatologia e Anestesia. https://www.news-24.it/ facebook La tragedia di Latina, la famiglia era alle terme per festeggiare il compleanno di Gabriele roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com