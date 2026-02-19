Le notizie più importanti di oggi 19 febbraio 2026 a Latina e in provincia

Il maltempo ha causato allagamenti e disagi a Latina e dintorni, interrompendo diverse strade della città. Pioggia intensa e vento forte hanno colpito il territorio, costringendo le autorità a intervenire con mezzi di soccorso. Le scuole sono rimaste chiuse in alcune zone per motivi di sicurezza. Le squadre di emergenza sono al lavoro per liberare le vie più colpite dall’acqua. Questi sono i principali fatti della giornata in provincia di Latina.

Le notizie di oggi a Latina e in provincia. Ecco di seguito il consueto riepilogo di giornata attraverso i fatti principali di questo giovedì 19 febbraio nel territorio pontino. - Sequestro di beni per 10 milioni di euro nei confronti di Patrizio Forniti, il "capo dei capi" arrestato a novembre a Casablanca, in Marocco, insieme alla moglie Monica Montenero. Entrambi latitanti dal 3 luglio 2024, erano sfuggiti alla cattura nell'ambito dell'operazione Assedio. Sigilli anche alla villa con il bunker in costruzione nelle campagne di Aprilia. VIDEO Sequestro da 10 milioni di euro per Forniti. Sigilli alla villa con il bunker - Quattro misure cautelari eseguite dai carabinieri a Sperlonga nell'ambito di una inchiesta per corruzione in Comune.