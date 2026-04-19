Le Loose Parts per il secondo appuntamento con i seminari della Primavera Pedagogica

A Roma si è svolto il secondo seminario della Primavera Pedagogica, con la partecipazione di più di 170 educatrici e insegnanti. L’evento si è tenuto nell’Aula Magna di un’università locale e ha visto coinvolti professionisti del settore. Durante l’incontro sono state presentate le Loose Parts, un metodo pedagogico basato sull’uso di materiali aperti e flessibili per stimolare la creatività dei bambini.

ROMA – Secondo appuntamento a Roma con i seminari della Primavera Pedagogica. Nei giorni scorsi oltre 170, tra educatrici e insegnanti, hanno partecipato all’incontro che si è tenuto nell’Aula Magna della Università degli Studi Link. Appuntamento dedicato alle Loose Parts, ovvero tutti quei materiali di recupero di riciclo e naturali utilizzato quotidianamente nei servizi. “La Primavera Pedagogica”, ha dichiarato l’assessora alle politiche educative del Municipio XIII di Roma Capitale, Arianna Ugolini, “si afferma come evento pedagogico di richiamo dove restituendo protagonismo ai servizi 06 ribadiamo la vocazione dei nidi e delle scuole dell’infanzia come luoghi di sperimentazione ed innovazione continua”.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Le Loose Parts per il secondo appuntamento con i seminari della Primavera Pedagogica Notizie correlate Secondo appuntamento con il carnevale della Romagna: a Gambettola tutto pronto per la sfilata notturnaUna delle manifestazioni più longeve e identitarie d’Italia torna ad accendere il centro storico di Gambettola per il secondo dei tre appuntamenti in...