Le dalie di Anselmo Bucci sono state restituite alla città di Fossombrone dopo un intervento di restauro iniziato nel 2022. La tela, realizzata nel 1940 e dedicata all’amico Cesarini, è stata restaurata dagli esperti dell’Università di Urbino. La pittura, che ritrae delle dalie, era di proprietà del notaio Cesarini, e ora è stata collocata nuovamente nella sua sede originaria.

Le dalie del notaio Cesarini sono tornate a casa. Dopo un intervento di restauro, partito nel 2022 e condotto dagli esperti dell’Università di Urbino, la tela che Anselmo Bucci dipinse nel 1940 dedicandola all’amico Cesarini, che aveva una passione per i fiori, è tornata a Fossombrone. Si è deciso di collocarla temporaneamente nell’ufficio del sindaco Massimo Berloni, in attesa della riapertura della Casa Museo e Quadreria Cesarini. Il lavoro di restauro, più nel dettaglio, è stato coordinato dalla prof Mariella Gnani, del Laboratorio di restauro dei dipinti su tela. A proposito di Anselmo Bucci, una delle menti propulsive dietro al movimento artistico chiamato Novecento, ricordiamo che è ancora in corso una grande mostra a lui dedicata al Museo di Arte Moderna (MART) di Trento-Rovereto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Le dalie“ di Anselmo Bucci sono tornate a Fossombrone

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