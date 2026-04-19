L'AVVOCATO DEL DIAVOLO Iris ore 21.15 Con Al Pacino,Keanu Reeves, Charlize Theron. Regia di Taylor Hackford. Produzione USA 1997. Durata: 2 ore e 23 minuti LA TRAMA Un giovane avvocato della Florida è chiamato a far parte di un prestigioso studio a Manhattan. Il capo ha un che di diabolico.Infatti è il diavolo in persona. E pretende l'anima dell'avvocatino e della sua bella signora. PERCHE' VEDERLO Anzitutto per la straordinaria performance di Al Pacino (splendidamente doppiato da Giancarlo Giannini) un Satana assurdamente estroverso, dominato (e tradito) dalla sua vanità.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'avvocato del diavolo, un Al Pacino mefistofelico

AL PACINO_L'AVVOCATO DEL DIAVOLO (Discorso finale) #film #viral #movie

Notizie correlate

Al Pacino torna “avvocato del diavolo” ne Il filo del ricatto: tre pose al telefono che valgono il filmNel nuovo film di Gus Van Sant, dal 19 febbraio in sala, l’85enne star interpreta un magnate cinico e spietato coinvolto in un sequestro mediatico...

Leggi anche: Da giovedì al cinema: Il filo del ricatto, uno straordinario Bill Skarsgård con Al Pacino

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Isabella Ferrari: La bellezza mi ha dato ma mi ha anche tolto tanto. Con Verdone parlavamo solo di medicinali; Guida tv domenica 19 aprile: cosa vedere stasera in tv; Programmi TV 1 aprile 2026: cosa vedere stasera; L'avvocato del diavolo su Iris - Guida TV.

L'interesse è figliuolo del DiavoloKevin (Keanu Reeves), avvocato della Florida, brillante e capace, non avendo mai perso una causa viene notato da John Milton (Al Pacino), titolare di un importante studio legale newyorkese. Kevin e ... mymovies.it

Charlize Theron loda Keanu Reeves: Uno degli amici più leali che abbia mai avutoLe due star hanno recitato insieme nel film romantico Sweet November e nel cult L'avvocato del diavolo e da allora sono rimasti grandi amici Charlize Theron e Keanu Reeves sono amici a Hollywood fin ... movieplayer.it

Kubrick, Eastwood e Al Pacino, la domenica in tv tra grandi firme del cinema facebook