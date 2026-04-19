L' avvocato del diavolo un Al Pacino mefistofelico

Da liberoquotidiano.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'AVVOCATO  DEL  DIAVOLO Iris  ore  21.15 Con Al Pacino,Keanu Reeves, Charlize  Theron. Regia di  Taylor Hackford. Produzione USA  1997. Durata:  2 ore  e  23 minuti LA TRAMA Un  giovane  avvocato  della Florida  è  chiamato a  far parte  di  un  prestigioso   studio a  Manhattan. Il capo ha  un  che  di  diabolico.Infatti è il  diavolo  in  persona. E  pretende l'anima dell'avvocatino  e della  sua bella signora. PERCHE' VEDERLO Anzitutto  per la straordinaria  performance  di  Al Pacino (splendidamente  doppiato  da  Giancarlo  Giannini)  un  Satana  assurdamente  estroverso, dominato (e tradito)   dalla  sua vanità.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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