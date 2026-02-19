Al Pacino torna avvocato del diavolo ne Il filo del ricatto | tre pose al telefono che valgono il film

Al Pacino torna a interpretare il ruolo di avvocato del diavolo ne Il filo del ricatto, dopo anni di assenza. La scena più memorabile mostra il suo personaggio al telefono, con un bicchiere di whisky in mano, mentre affronta un cliente difficile. La sua presenza intensa e le espressioni facili catturano l’attenzione, rendendo la scena immediatamente riconoscibile. Il film si concentra sui giochi di potere e sulle manipolazioni, offrendo un’immagine cruda di un mondo senza scrupoli. La scena al telefono rimane uno dei momenti più forti del film.

Tre pose al telefono con un bicchiere di whisky in mano e torna ad essere un fottuto avvocato del diavolo. La comparsata di Al Pacino in Il filo del ricatto – che vi proponiamo in una clip in esclusiva – è di quelle da segnare sul taccuino delle cose da vedere al cinema. Nel nuovo gustoso film di Gus Van Sant, in uscita nelle sale italiane il 19 febbraio, l’85enne interprete di Scarface è mister M.L. Hall un furbo cinico e irrispettoso riccastro che con la sua società ha fatto perdere tutti i risparmi dell’uomo qualunque Tony Kiritsis (interpretato da Bill Skarsgard ). Quest’ultimo decide di vendicarsi prendendo in ostaggio il figlio di Hall a cui lega un fil di ferro con un fucile puntato alla nuca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Rapimento e crisi economica: la storia vera dietro il film “Il filo del ricatto” e le sue conseguenze legali.Il rapimento di un uomo a Indianapolis nel febbraio del 1977 ha scatenato una grave crisi economica nella zona, portando alla luce una vicenda complicata e drammatica.

