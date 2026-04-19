Laura Freddi su Enrica Bonaccorti | Non riesco a credere che sia morta rimpiango di non averla più frequentata

Laura Freddi ha espresso la propria tristezza per la scomparsa di Enrica Bonaccorti, affermando di non riuscire a credere che non sia più tra loro. La donna si commuove parlando di lei, con le mani che le tremano durante le interviste o i commenti pubblici. Freddi ha anche dichiarato di rimpiangere il fatto di non averla più frequentata negli ultimi tempi.

Laura Freddi non riesce ancora ad accettare l'idea che Enrica Bonaccorti non ci sia più. Quando parla di lei, si commuove e le tremano le mani. Ai tempi di Non è la Rai la conduttrice la sosteneva e la incoraggiava a tirare fuori il suo coraggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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