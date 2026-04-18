Durante l’appuntamento televisivo di sabato 18 aprile, Laura Freddi si è commossa nel salotto di Silvia Toffanin, ricordando Enrica Bonaccorti, scomparsa il 12 marzo all’età di 76 anni. La showgirl ha dedicato un pensiero sentito alla collega e amica, condividendo un momento di forte emozione davanti alle telecamere. La puntata ha visto la partecipazione di Freddi, che ha aperto il suo cuore in un ricordo personale.

Durante l’appuntamento televisivo di questo sabato 18 aprile, Laura Freddi ha condiviso un momento di profonda commozione nel salotto di Silvia Toffanin, dedicando un pensiero struggente alla scomparsa di Enrica Bonaccorti, avvenuta lo scorso 12 marzo all’età di 76 anni. La conduttrice si è lasciata andare al pianto ricordando il legame speciale nato durante le lavorazioni a Non è la Rai e l’impatto determinante che la professionista ha avuto sulla sua crescita personale e professionale. L’eredità di una guida fondamentale nel mondo dello spettacolo. Il ricordo di Enrica Bonaccorti, venuta a mancare lo scorso 12 marzo, ha scosso profondamente Laura Freddi, che durante la trasmissione Verissimo ha manifestato un dolore difficile da contenere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Laura Freddi piange Enrica Bonaccorti: il segreto del suo debutto

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