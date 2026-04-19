L' appello per la pace di Don Ciotti | Dobbiamo fermare corsa al riarmo complice chi resta in silenzio VIDEO

Questa mattina, dal molo Audace, un sacerdote noto per il suo impegno antimafia ha pronunciato un appello alla pace durante una manifestazione a cui hanno partecipato circa cento cittadini e il sindaco della città. Nel suo intervento, ha chiesto di fermare la corsa al riarmo e ha criticato chi resta in silenzio di fronte alle tensioni internazionali. L'evento si è svolto con la presenza di diverse persone che hanno ascoltato le sue parole.

Questa mattina Don Luigi Ciotti, fondatore dell'associazione antimafia Libera, ha lanciato il suo appello per la pace dal molo Audace, alla presenza di un centinaio di cittadini e del sindaco Roberto Dipiazza. Don Ciotti è presente in città da ieri, quando ha incontrato giovani, educatori e.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate In Cattolica la testimonianza di don Luigi Ciotti e don Pino DemasiLunedì 2 marzo l’Auditorium Gian Carlo Mazzocchi dell’Università Cattolica, campus di Piacenza, ospiterà il presidente e fondatore di Libera, don... Sciopero internazionale dei porti: "Contro la corsa al riarmo, da Trieste passano macchinari per colonie israeliane" (VIDEO)Oggi 21 porti europei e mediterranei hanno partecipato allo sciopero internazionale contro il traffico di componenti e materiale finalizzato alla... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Don Ciotti in Calabria per l'assemblea di Libera: Mafie sempre più aggressive; Un secolo di commercio per l'ottica Bonzanini a Novara, il video; Blitz della Dda, luce sull'omicidio di Filippo Ceravolo · Video LaC News24; Rassegna stampa 15-04-2026 edizioni Calabria. Don Ciotti agli studenti di Verbania: «Costruite il noi, non pensate solo all’io»Fondatore del gruppo Abele e di Libera, Luigi Ciotti, si è presentato come «un noi, non un io, perché tutto quello che ho realizzato nella mia vita è frutto dell’impegno di tante persone, non di ... lastampa.it A Torino in 50 mila al corteo di Libera contro le mafie. Don Ciotti: «L'omertà è uccidere la verità e la speranza». Letti i nomi di 1.117 «vittime innocenti»Nel capoluogo piemontese la 31esima edizione della «Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie» promossa da Libera. I familiari delle vittime: «Fame di verità ... torino.corriere.it Don Ciotti, i ragazzi siano ascoltati e gli adulti siano responsabili. Due giornate di incontri e di condivisione a Trieste, insieme con Libera #ANSA - facebook.com facebook Don Ciotti, i ragazzi siano ascoltati e gli adulti siano responsabili. Due giornate di incontri e di condivisione a Trieste, insieme con Libera #ANSA x.com