La Cidec Sicilia rivolge un appello agli imprenditori edili | No al lavoro irregolare che aumenta i pericoli di incidenti e morti

La Cidec Sicilia ha lanciato un appello agli imprenditori edili, chiedendo di contrastare il lavoro irregolare nei cantieri. Secondo la Confederazione, il lavoro in nero aumenta i rischi di incidenti e morti tra i lavoratori. Il presidente regionale ha sottolineato l’importanza di promuovere una cultura della sicurezza, puntando sulla regolarità dell’impiego e sulla corretta manutenzione dei macchinari e delle attrezzature utilizzate nel settore edile.

“Basta lavoratori in nero nei cantieri, occorre incentivare la cultura della sicurezza a partire dalla regolarità dell’impiego e dalla certezza della manutenzione dei macchinari e delle attrezzature utilizzati nell’edilizia”, lo afferma Salvatore Bivona, presidente regionale della Confederazione.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Ex Ilva, la Spoon River dei “morti di lavoro”: dal 2003 25 vittime in incidenti sul lavoro nello stabilimento di TarantoDue vittime in un mese e mezzo all’ex Ilva di Taranto con una dinamica che, in attesa dei riscontri delle autorità, appare con evidenti elementi... Vittime del dovere, oggi la giornata che la Cisl dedica ai lavoratori morti a causa degli incidenti sul lavoroQuasi cinquemila infortuni sul lavoro e 20 episodi mortali a Palermo, quasi 1500 gli incidenti a Trapani con 2 casi mortali. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: La CIDEC Sicilia rivolge un appello agli imprenditori del settore edile: No al lavoro irregolare che aumenta i pericoli di incidenti e morti bianche; Maxi operazione antidroga a Roma: 13 arresti, coinvolto un ex della Banda della Magliana; Meteo Italia tra instabilità e ritorno del sole: vortice sul Tirreno in esaurimento, poi spazio all’anticiclone; Incidente frontale mortale tra trattore e auto sulla SP 125 nel Tarantino, perde la vita un agricoltore. La CIDEC Sicilia rivolge un appello agli imprenditori del settore edile: No al lavoro irregolare che aumenta i pericoli di incidenti e morti biancheLa CIDEC Sicilia da anni ormai tiene e promuove corsi finalizzati a contrastare i rischi negli ambienti di lavoro Il presidente della CIDEC Sicilia Salvatore Bivona ribadisce la necessità di assicurar ... lavocedellisola.it Sicurezza nei cantieri, appello CIDEC: ''Basta lavoro nero, così aumentano incidenti e morti'' | Palermomania.it x.com Dopo la tragedia a Palermo, Bivona (CIDEC) chiede più sicurezza nei cantieri e stop al lavoro nero nel settore edile. https://www.freepressonline.it/2026/04/14/palermo-sicurezza-cantieri-appello-dopo-tragedia/ #palermo #sicurezza #lavoro #cantieri #cronaca - facebook.com facebook