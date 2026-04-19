La Ternana vince nonostante tutto Cuore e gambe fino all’ultimo assalto

La Ternana conquista una vittoria difficile in trasferta contro il Bra, con un risultato di 2-1. La squadra ospite ha mostrato determinazione, resistendo agli attacchi avversari e trovando i gol decisivi nel corso della partita. La formazione schierata ha visto diversi cambi durante il secondo tempo, con sostituzioni che hanno contribuito a mantenere l’energia in campo. La gara si è conclusa con i tre punti per la Ternana, nonostante le sfide affrontate durante i novanta minuti.

BRA 1 TERNANA 2 BRA (3-5-1-1): Renzetti; Sganzerla, De Santis, Fiordaliso; Maressa (33’ st Akammadu), La Marca, Brambilla (20’ st Campedelli), Lionetti, Milani; Capac (20’ st Tuzza); Sinani. A disp.: Franzini, Menicucci, Lia, Rottensteiner, Pretato, Armstrong, Corsi, Rabuffi, Miculi, Baldini. All.: Nisticò. TERNANA (4-3-1-2): Morlupo; Donati, Maestrelli, Capuano (20’ st Meccariello), Pagliari; Orellana, Tripi, Garetto; Aramu; Pettinari (34’ st Leonardi), Ferrante (20’ st Panico). A disp.: Vitali, Kurti, McJannet, Kerrigan, Bruti, Ndrecka. All.: Fazio. Arbitro: Manedo Mazzoni di Prato Marcatori: 40’ pt Pettinari, 47’ pt Capuano (aut.), 45’ st...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Ternana vince, nonostante tutto. Cuore e gambe fino all’ultimo assalto Notizie correlate Ternana, ecco la Torres: "Lottiamo fino all’ultimo"Dopo la rovente eliminazione in Coppa Italia, i rossoverdi si rituffano nel campionato per dare seguito alla vittoria di Carpi e proseguire il... Leggi anche: Arezzo, non basta il cuore: la Ternana vince 2-1 Contenuti di approfondimento Si parla di: Ternana vittoriosa contro il Bra battuto 1-2. La Ternana non solo gioca ma vince anche: battuto il Bra (1-2)Al termine della settimana più allucinante degli ultimi decenni, i rossoverdi vanno in campo e battono i piemontesi grazie a Pettinari e a un'invenzione di Leonardi a tempo scaduto ... corrieredellumbria.it Ternana Women, la serie positiva si interrompe: il Parma vince nettamentei ferma a Noceto la serie positiva della Ternana Women, battuta 2-0 dal Parma: rossoverdi ancora a +4 sulla retrocessione ... calciofere.it