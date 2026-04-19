La terapia fotodinamica sbarca al Policlinico tra i pochi centri in Italia
La terapia fotodinamica è arrivata al Policlinico di Modena, diventando uno dei pochi centri in Italia a offrire questa procedura. La Struttura Complessa di Malattie Oftalmologiche, guidata dal responsabile temporaneo, ha iniziato a utilizzarla per il trattamento di alcune patologie oculari. La novità rappresenta un ampliamento delle opzioni terapeutiche disponibili presso il centro.
La Struttura Complessa di Malattie Oftalmologiche del Policlinico di Modena, diretta protempore dal prof. Giuseppe Querques, da alcuni mesi tra i pochi centri specializzati in Italia (meno di 20) a fornire la terapia fotodinamica che ad oggi è l’unico trattamento efficace per la corioretinopatia.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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