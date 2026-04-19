La sparatoria in cui furono freddati tre agenti

Circa cinquanta anni fa, le edizioni di telegiornali e radio si aprivano frequentemente con notizie di cronaca nera legate al terrorismo di sinistra, come le Brigate Rosse. In quegli anni, episodi di violenza e attacchi armati erano all’ordine del giorno, segnando un periodo particolarmente difficile per il Paese. Uno degli eventi più drammatici di quel periodo fu una sparatoria in cui furono colpiti e uccisi tre agenti di polizia.

Mezzo secolo fa spesso i pochi telegiornali o giornali radio dell’epoca ‘aprivano’ con notizie di cronaca nera legata al terrorismo rosso (Brigate Rosse & C.) e nero (Nar & C). Mercoledì 22 ottobre 1975, il GR delle 9,30 lanciò la prima notizia di un agguato mortale di malviventi (uno di questi, evaso dal carcere) contro agenti di polizia a Montiscendi, borgata di confine fra i comuni di Seravezza e Pietrasanta, anche se poi, persino nelle carte dell’inchiesta, la morte del brigadiere di polizia Gianni Mussi e degli appuntati Domenico Lombardi e Armando Femiano, il ferimento del maresciallo Giovambattista Crisci è passato alla storia come ‘ La strage di Querceta ’.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sparatoria in cui furono freddati tre agenti Notizie correlate Leggi anche: Milano, sparatoria tra polizia e rapinatore a Rogoredo: l'uomo è grave. "Aveva esploso tre colpi contro gli agenti che volevano fermarlo" Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Sydney, Harry e Meghan a Bondi Beach tra sopravvissuti della strage; Sparatoria a piazza Carolina: fermato un 19enne; Polonia, migliaia di persone radunate per l’annuale ‘Marcia dei vivi’ ad Auschwitz; Sparatoria nella notte in pieno centro: feriti due giovani. La sparatoria in cui furono freddati tre agentiMezzo secolo fa spesso i pochi telegiornali o giornali radio dell’epoca ‘aprivano’ con notizie di cronaca nera legata al terrorismo rosso (Brigate Rosse & C.) e nero (Nar & C). Mercoledì 22 ottobre ... lanazione.it Sparatoria questa notte all'interno di una nota discoteca di Bisceglie. Un ragazzo è stato colpito da almeno un proiettile nella parte alta del colpo. Immediati i soccorsi del 118 tra il fuggi fuggi generale. Il ragazzo è stato trasportato nel vicino ospedale dove per facebook UCRAINA | Sparatoria a Kiev, almeno 5 morti e 10 feriti. Zelensky: 'L'indagine sarà rapida, le autorità renderanno pubbliche tutte le informazioni' #ANSA x.com