Negli ultimi tempi si discute molto sulla presenza e il ruolo della cultura politica in Italia, con alcuni critici che sostengono come la sinistra abbia perso la propria identità culturale, concentrandosi più sulla comunicazione che sui contenuti. La destra, invece, si trova ad affrontare una sfida legata alla pluralità di linguaggi e narrazioni, cercando di mantenere il proprio spazio in un panorama mediatico sempre più uniforme. La questione riguarda quindi il confronto tra diverse strategie di comunicazione e rappresentanza politica.

Come io sono effettualmente preoccupato delle sorti della cultura di destra, molto di più mi preoccuperei di quella di sinistra, se io fossi di sinistra (Dio liberi!). È vero, infatti, la cultura di sinistra occupa massicciamente giornali, tv, editoria, testi scolastici e prediche dai pulpiti; ma, a ben vedere, non è una cultura di sinistra, è un’altra cosa. Quale? La nascita della sinistra. La sinistra nacque nel XVIII secolo per affrontare i grandi problemi che venivano posti, quasi improvvisamente, dalla rivoluzione industriale e dal nascere delle classi sociali e categorie moderne in luogo dei tradizionali ceti. Si opponeva non ai medioevali re e papi, bensì alle tesi liberali che teorizzavano, e praticavano, il libero mercato e la contrattazione individuale del lavoro.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La sinistra non ha più cultura, ma sa vendersi: la sfida della destra è contro il linguaggio unico

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Una raccolta di contenuti

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La #Bulgaria sceglie fra #Europa e #Russia. Favorito l'ex presidente #Radev. La coalizione dei partiti di sinistra amici di Mosca in testa nei sondaggi. Sofia rischia di perdere diversi miliardi di fondi comunitari. E di passare dalla parte del Cremlino facebook

Una giornata meravigliosa, un corteo stupendo, una piazza pienissima di persone. A sinistra dopo aver cercato di vietare la manifestazione ora passano direttamente alle menzogne per evitare di ammettere che hanno sbagliato tutto. Siamo orgogliosi di quest x.com