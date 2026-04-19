La misteriosa scomparsa di Petra getta tutti nel caos: Samuel si sente in colpa e avvia le ricerche, mentre Lisandro sorprende Adriano con una mossa inaspettata che insospettisce Catalina. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: dopo essere stata cacciata da Catalina, Petra sparisce nel nulla, intanto, il Duca Lisandro mette in atto una strana strategia verso Adriano.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 20 aprile: Petra scomparsa, Samuel indaga e Lisandro spiazza

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