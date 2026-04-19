Con l’arrivo della primavera, si riaccende la corsa del Napoli per il secondo posto in classifica. La squadra si trova a dover affrontare non solo le sfide sul campo, ma anche le proprie difficoltà stagionali. Una battuta di Gene Gnocchi, pubblicata sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, ha attirato l’attenzione, commentando con toni ironici la posizione del club in questa fase della stagione.

Con la primavera è arrivata l’allergia. Anche quella del Napoli al secondo posto in classifica. Battuta agrodolce di Gene Gnocchi sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Una battuta servita su un piatto d’argento, quasi d’oro, dalla formazione di Conte che con Parma e Lazio sembra aver deposto le armi. Non solo ha abbandonato il sogno scudetto, come ha detto Spinazzola a fine gara, ma forse anche il secondo post. Il Milan è a soli 3 punti e se oggi dovesse vincere contro il Verona raggiungerebbe gli azzurri a quota 66. Una beffa per la squadra di Conte che ha tenuto benissimo dei momenti di difficoltà, quando metà squadra era infortunata, mentre oggi, con i rientri di De Bruyne, Anguissa, McTominay appare in evidente difficoltà.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La primavera porta l’allergia del Napoli per il secondo posto

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