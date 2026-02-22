Beukema la resurrezione | stacco imperioso e porta il Napoli in vantaggio il suo secondo gol col Napoli

Beukema ha segnato il suo secondo gol con il Napoli, sfruttando un’uscita imperiosa e un inserimento preciso al minuto 18. La sua rete è nata da una punizione di Gutierrez, che ha trovato la difesa dell’Atalanta troppo distratta. Il difensore olandese ha colpito di testa, portando i partenopei in vantaggio e sbloccando la partita. La sua esecuzione ha cambiato il ritmo dell’incontro e ha dato fiducia alla squadra.

Atalanta-Napoli si sblocca e a firmare il vantaggio è Beukema: al minuto 18, inserimento perfetto su punizione battuta da Gutierrez (difesa dell'Atalanta che marca più o meno come un colabrodo) e colpo di testa vincente che non lascia scampo al portiere. Non segnava da Fiorentina-Napoli, finita 1-3 grazie anche ai gol di De Bruyne su rigore e Højlund. Esce così da un periodo complicato. Sta giocando per la solita emergenza difensiva. E dalle difficoltà, com'è noto, nascono le opportunità. GOOAAL!!! Passiamo in vantaggio con SAAM BEUKEEMAAA #AtalantaNapoli 0-1 pic.twitter.com7YW2lRmTVQ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 22, 2026 In carriera non è mai stato un bomber puro, ma il vizio del gol lo ha sempre avuto.