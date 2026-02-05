Per acque e terre | a Palermo la prima mostra personale di Domenico Crinò

A Palermo apre la prima mostra personale di Domenico Crinò, l’ingegnere poeta che dipinge e scrive. L’appuntamento è per sabato 7 febbraio alle 18, nello spazio Artètika di via Giorgio Castriota. La mostra si intitola

"Per acque e terre" è il titolo della prima mostra personale a Palermo, dell’ingegnere poeta, ma anche pittore e scrittore, Domenico Crinò, che sarà inaugurata sabato 7 febbraio alle ore 18, da Artètika - spazio espositivo per l’anima di via Giorgio Castriota, 15. La mostra è ideata, in sinergia.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Domenico Crinò

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Domenico Crinò

Argomenti discussi: Delicati come la poesia gli acquerelli di Domenico Crinò, in mostra con Per acque e terre da Artètika; Castiglione della Pescaia: domani 2 febbraio a Diaccia Botrona focus su Terre e acque di confine, la sfida delle zone umide.Un evento di Anbi nazionale per la Giornata mondiale delle zone umide; Terre e acque di confine: la sfida dei Consorzi di bonifica; Gestione delle terre e rocce da scavo semplificazioni e impatti.

Terre e acque di confine: la sfida dei Consorzi di bonificaUn momento di confronto sulla tutela delle zone umide, patrimoni di biodiversità minacciati dagli effetti della crisi climatica, con ... msn.com

Diaccia Botrona, Terre e acque di confine: esperti a confronto sulla la sfida delle zone umideCASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un importante momento di confronto per rafforzare il dialogo tra istituzioni, territorio e mondo scientifico sulla tutela delle zone umide, patrimoni di biodiversità minacc ... msn.com

Eventi d'arte in Sicilia 2026 Mostra personale di Domenico Crinò Artètika - Palermo facebook