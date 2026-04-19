Si svolge a Radicofani l’ottava edizione de “La posta letteraria”, un festival dedicato ai libri. L’evento si svolge nel centro storico della cittadina e prevede incontri con autori, presentazioni di nuovi volumi e attività per appassionati di lettura. La manifestazione si svolge per diversi giorni, coinvolgendo numerosi partecipanti provenienti da varie regioni italiane. I dettagli sul programma sono stati annunciati nel corso della conferenza di apertura.

Come il narratore, pagina dopo pagina, sviluppa l’intreccio, coinvolgendo il lettore, così ‘La posta letteraria’, festival di libri di Radicofani, rivela progressivamente i contenuti dell’edizione 2026, ottava della serie. È la strategia di comunicazione adottata dal collettivo di giovani del territorio che, nel 2019, ha ideato la manifestazione e che l’ha fatta affermare, grazie alla qualità degli autori che ospita, garanzia dell’alta qualità del dibattito. Dopo aver confermato lo scenario del bosco Isabella, giardino romantico-esoterico di inizio ‘900, già catalogato come ‘Giardino monumentale’, sono state rese note le date del festival, sabato 4 e domenica 5 luglio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La posta letteraria" ecco il festival di libri arrivato all’ottava edizione

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