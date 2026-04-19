La magia sonora di Alex Paxton mille scintille di improvvisazione

Alex Paxton, musicista britannico, ha iniziato la sua carriera come trombonista, sviluppando un percorso formativo vario che comprende diversi stili e tecniche. La sua musica si distingue per improvvisazioni che trovano spazio in performance dal vivo e registrazioni in studio. Recentemente, ha partecipato a diversi progetti musicali, portando avanti un approccio creativo che unisce tradizione e sperimentazione sonora. La sua attività si svolge nel contesto della scena jazz e della musica contemporanea.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Il britannico Alex Paxton si è formato come trombonista ed è dotato di un’educazione che spazia senza soluzione di continuità dalle frange più innovative del jazz fino alla musica orchestrale contemporanea, e può vantare un curriculum nutritissimo. Oggi pomeriggio presso il teatro del Maggio fiorentino nell’ambito della consegna dei Premi Franco Abbiati 2026, tra le varie categorie, l’Associazione Nazionale Critici Musicali ha scelto di premiare come “Novità per l’Italia” proprio una sua opera Spit Crystal Yeast-rack, dripping.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La magia sonora di Alex Paxton, mille scintille di improvvisazione Notizie correlate Leggi anche: Carnevale in Campania: scopri la magia orientale de Le Mille e una Notte in 3 giorni. L'improvvisazione teatrale fa "Onda": a Torino arriva la prima edizione di OLA! FestPer la prima volta, le principali realtà dell'improvvisazione torinese si uniscono per dare vita a un evento corale dedicato alla collettività e alla...