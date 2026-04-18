Juvecaserta per la continuità Al PalaPiccolo arriva Ferrara | c' è un nuovo sold out

La Juvecaserta si prepara ad affrontare la penultima giornata di regular season, con il match in programma al PalaPiccolo contro l’Adamant Ferrara. Dopo aver vinto due incontri in quattro giorni contro Latina e Virtus Roma, la squadra è pronta a scendere nuovamente in campo. Il pubblico ha già esaurito i biglietti per questa partita, che rappresenta un momento chiave per la squadra in vista delle ultime giornate di campionato.

Non c’è tregua per la Paperdi Juvecaserta che, dopo aver disputato e vinto in quattro giorni gli scontri diretti a Latina e con la Virtus Roma, torna domani, domenica, in campo per ospitare l’Adamant Ferrara nella trentasettesima giornata, penultima di regular season. Il confronto è in programma.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Paperdi Juvecaserta, PalaPiccolo ancora sold out: Quarrata per difendere la vettaLa Paperdi Juvecaserta 2021 torna al PalaPiccolo, che fa registrare il settimo sold out consecutivo, per affrontare il Consorzio Leonardo Dany... Derby campano al PalaPiccolo: la Paperdi Juvecaserta 2021 ospita CasoriaI bianconeri hanno già la certezza matematica di partecipare ai playoff e cercano una vittoria che consoliderebbe il quarto posto È derby campano al... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Focus BM/ Serie B Emoticon - Girone B: Una travolgente Virtus Roma 1960 torna in vetta, cadono Latina e Pielle Livorno. Continua a stupire San Severo, bene anche la JuveCaserta - di Valerio Laurenti; BASKET | La Benacquista affronta la Paperdi JuveCaserta: un match chiave per la classifica; Juvecaserta, si scrive un'altra pagina di storia: al PalaPiccolo c'è la sfida con la capolista Virtus Roma; Basket, Juvecaserta e Latina si sfidano per la vetta del girone B |. Juvecaserta: «Ciao Oscar, leggenda eterna. Caserta non ti dimenticherà mai»La Juvecaserta piange la scomparsa di Oscar Schmidt, leggenda assoluta della pallacanestro e indimenticato protagonista della storia del basket casertano. Oscar non è stato soltanto ... pianetabasket.com La Paperdi Juvecaserta contro la Virtus Roma per continuare a sognareAl PalaPiccolo tutto esaurito, arriva la capolista con quattro vittorie di fila. Si preannuncia una battaglia tra due delle squadre più in forma del campionato di Serie B Nazionale. casertaweb.com È scomparso ieri a 68 anni Oscar Schmidt, uno dei più grandi realizzatori nella storia del basket. Soprannominato “Mano Santa” per l’eleganza e la precisione del suo tiro, arrivò in Italia nel 1982 per vestire la maglia della Juvecaserta, imponendosi subito com - facebook.com facebook