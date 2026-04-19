Nathan e Catherine Trevallion stanno per trasferirsi in una casa comunale a Palmoli insieme ai loro tre figli, lasciando il bosco alle spalle. La famiglia sta organizzando il trasloco, che dovrebbe avvenire a breve. La decisione di cambiare residenza arriva dopo un periodo di preparativi e di valutazioni delle nuove esigenze abitative. La casa in città rappresenta un passo importante nella loro routine quotidiana.

Sembra intravedersi finalmente un raggio di sole per Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i coniugi protagonisti della vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco. Il 18 aprile sono iniziate operazioni di trasloco nell’alloggio messo a disposizione dal Comune di Palmoli, in provincia di Chieti. Un passo fondamentale che segna l’addio alla vita selvaggia per abbracciare quella di città, con un unico, grande obiettivo: riabbracciare i tre figli. La famiglia nel bosco verso il trasloco in città Come riporta TgCom24, Nathan ha iniziato a trasferire gli effetti personali dei figli nella nuova abitazione concessa dall’amministrazione comunale. Si tratta di un alloggio dotato di tutti i comfort necessari, che la famiglia potrà utilizzare per i prossimi due anni.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - La famiglia nel bosco verso il trasloco in città: Nathan e Catherine abiteranno in una casa comunale a Palmoli

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