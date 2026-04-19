Dopo la vittoria della Coppa del Re con la Real Sociedad contro l'Atletico di Simeone, il tecnico italiano ha condiviso alcune impressioni sulla sua esperienza. Durante una notte caratterizzata da insonnia, ha parlato del rapporto con il padre e dei piani futuri. La sua presenza in Spagna ha attirato l’attenzione anche di media e tifosi, interessati alle sue prossime mosse e ai successi raggiunti finora.

“Sono sveglio dalle 4 di mattina”, ci dice Rino Matarazzo dall’alto dei suoi quasi due metri di estasi. Ovvero 22 ore fa: sono le 2 della notte tra sabato e domenica e lo stadio della Cartuja si è svuotato della delusione colchonera ed è ancora ricolmo della gioia txuri urdin. La Real Sociedad ha battuto l’Atletico Madrid ai rigori al termine di una partita elettrica, corretta, entusiasmante e con un pubblico meraviglioso e ha alzato la sua quarta Coppa del Re. Per Rino Matarazzo, nato nel finale del 1977, una promozione in Bundesliga con lo Stoccarda e una qualificazione all’Europa League con l’Hoffenheim come highlights della carriera, è il primo trofeo della sua intensa vita.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "La coppa, l'insonnia e Nino D'Angelo": una notte con Matarazzo, l'irpino-americano che fa impazzire la Liga

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