Juventus | presente e futuro di Locatelli

Manuel Locatelli ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo ruolo attuale e dei progetti futuri. Il centrocampista, che ha firmato un nuovo contratto con la Juventus fino al 2030, ha spiegato le sue intenzioni di contribuire alla crescita della squadra. Ha inoltre espresso il desiderio di tornare a essere un elemento importante anche per la Nazionale italiana.

Manuel Locatelli ha parlato a cuore aperto del suo presente e del suo futuro. Il centrocampista bianconero, fresco di rinnovo fino al 2030, ha rilasciato un’intervista in cui ha chiarito le ambizioni della Juventus e il suo desiderio di tornare protagonista anche con la Nazionale italiana. «Alla Juventus puntiamo allo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juventus-Galatasaray 1-0: il gol di Locatelli

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