Juventus Pisa Under 17 1-0 LIVE | pochissimo al termine gara ancora in bilico

Al termine della partita tra Juventus e Pisa Under 17, il risultato rimane in bilico con la gara ancora aperta. La sfida, valida per la venticinquesima giornata del campionato 202526, sta per concludersi e il punteggio è di 1-0 in favore della Juventus. La cronaca del match registra pochi minuti residui e una partita molto combattuta tra le due squadre, con occasioni di entrambe le parti.

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