Juventus Pisa Under 17 0-0 LIVE | Yeboah sciupa una grande occasione

Nel match tra Juventus e Pisa Under 17, terminato con un pareggio a zero, Yeboah ha avuto una buona occasione che non è riuscito a sfruttare. La partita, valida per la venticinquesima giornata del campionato 202526, è stata seguita in tempo reale con aggiornamenti sulla cronaca, le azioni salienti e il risultato finale. Il confronto si è svolto senza reti, con entrambe le squadre che sono rimaste a lungo alla ricerca del gol.

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