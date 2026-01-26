Juventus Women Parma 1-0 LIVE | grande occasione per Harviken

Segui in tempo reale la partita tra Juventus Women e Parma, valida per l'undicesima giornata di Serie A Women. In questa occasione, si evidenzia l'opportunità per Harviken di emergere e contribuire al risultato. Di seguito, troverai sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca dettagliata del match.

di Mauro Munno Juventus Women Parma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la undicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Undicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dal doloroso ko in campionato con l'Inter, parzialmente metabolizzato con la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli. Le bianconere non possono però più sbagliare in campionato, a cominciare dalla gara odierna con il Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Parma 1-0: sintesi e moviola. 57? Occasione Harviken – Sugli sviluppi di corner, dopo un'uscita errata di Ceasar, colpisce a porta quasi sguarnita.

